Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras el partido de Barcelona

La fecha 9 de la LigaPro se jugó casi en su totalidad este domingo y hay algunos cambios para la tabla de posiciones. Independiente del Valle tropezó y otros equipos aprovecharon para recortar distancias, por su parte Barcelona no aprovechó vs. Macará.

Liga de Quito ganó a Independiente del Valle y salió de la liguilla de descenso y ahora está 7mo con 13 puntos. U. Católica ganó y empató en puntos a IDV, pero por gol diferencia es el nuevo líder del torneo ecuatoriano.

Emelec sigue con su crisis de resultados y con apenas 5ptos en 9 partidos es penúltimo en la tabla. Aún no se ha hecho oficial la supuesta devolución de los puntos por sanción.

Barcelona no aprovechó el tropiezo de IDV y terminó remontado en Ambato ante Macará, y está ahora 4to con 15 puntos. Aucas salió del mal momento y con cuatro victorias seguidas está 3ro en la tabla con 15 puntos y con mejor gol diferencia.

Orense, Libertad, Leones del Norte, Manta, Técnico Universitario son los equipos que acompañan a Emelec en la liguilla de descenso. Los azules podrían cambiar de entrenador en pocos días.

Así va la tabla de posiciones de LigaPro

Por el momento así va la tabla de posiciones de LigaPro:

Tabla LigaPro fecha 9.

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La programación de la fecha 10 de la LigaPro

La siguiente fecha de la LigaPro se jugará de la siguiente manera: