El central ecuatoriano es de los mejores del mundo y ahora confirman una nueva teoría.

William Pacho es uno de los mejores defensas del mundo y volvió a ganar la Champions League con el PSG. Sin embargo, tanto el jugador ecuatoriano como el club francés ya tomaron una decisión del futuro. Varios clubes lo están siguiendo para una oferta.

Fabrizio Romano confirmó que entre PSG y William Pacho ya está todo firmado para una nueva renovación de contrato. El ecuatoriano se lo ganó por su gran trabajo, con apenas dos años en el club francés, pero siendo el fichaje diferenciador del club.

De acuerdo a Romano, el contrato entre ambas partes ya está acordado y firmado, solo restan detalles para que sea oficializado en los siguientes meses. El tricolor tenía ya un acuerdo vigente hasta 2029, pero le aumentarán los años y también el sueldo.

Ahora mismo, Pacho tiene un salario de 9.6 millones por temporada, pero se espera que pase a tener uno de los mejores sueldos del equipo francés. El mejor apagado actualmente es Dembélé, que tiene un sueldo de 18 millones por temporada.

William Pacho es figura en el PSG. (Foto: GettyImages)

Pacho interesa a grandes clubes como Real Madrid y otros que lo vienen siguiendo desde hace varias temporadas. Pero el jugador está muy cómodo en París, y el club también está encantado con él, y por eso lo quiere renovar por los siguientes años.

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Los números de William Pacho en esta temporada

En esta temporada, William Pacho ha jugado un total de 44 partidos con el PSG. Estuvo en cancha poco más de 3.000 minutos. Terminó la temporada siendo campeón de la Liga de Francia y también de la Champions League, tras vencer a Arsenal.

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