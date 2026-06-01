Panini tuvo una increíble predicción con la Selección de Ecuador para el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador finalmente reveló su lista para el Mundial 2026, y a todos sorprendió también con la gran predicción de PANINI en el álbum de la Copa del Mundo. Beccacece reveló 26 nombres, y la empresa le “atinó” a un 94% de la lista mundialista.

La predicción del álbum de Panini con la Selección de Ecuador

El álbum de Panini del Mundial 2026 tuvo un 94% de acierto con los convocados de Ecuador. Puesto que, 17 de los 18 cromos que vienen en el libro fueron convocados para jugar en la Copa del Mundo. Y pudo ser el 100%, pero una lesión impidió esta eficacia.

El único jugador que está en el álbum y no entró en la lista de Beccacece es Leonardo Campana. El delantero goleador está lesionado y ya había informado a mediados de mayo que se perdería la Copa del Mundo. Es el único cromo que no está en la lista.

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

La Selección de Ecuador ahora ya solo espera a William Pacho y Piero Hincapié para alistar su siguiente partido amistoso ante Guatemala y también los partidos del Mundial. Para las próximas semanas, ya Beccacece solo trabajará con los 26 jugadores mundialistas.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

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