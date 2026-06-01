La Selección de Ecuador finalmente reveló su lista para el Mundial 2026, y a todos sorprendió también con la gran predicción de PANINI en el álbum de la Copa del Mundo. Beccacece reveló 26 nombres, y la empresa le “atinó” a un 94% de la lista mundialista.
La predicción del álbum de Panini con la Selección de Ecuador
El álbum de Panini del Mundial 2026 tuvo un 94% de acierto con los convocados de Ecuador. Puesto que, 17 de los 18 cromos que vienen en el libro fueron convocados para jugar en la Copa del Mundo. Y pudo ser el 100%, pero una lesión impidió esta eficacia.
El único jugador que está en el álbum y no entró en la lista de Beccacece es Leonardo Campana. El delantero goleador está lesionado y ya había informado a mediados de mayo que se perdería la Copa del Mundo. Es el único cromo que no está en la lista.
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl
La Selección de Ecuador ahora ya solo espera a William Pacho y Piero Hincapié para alistar su siguiente partido amistoso ante Guatemala y también los partidos del Mundial. Para las próximas semanas, ya Beccacece solo trabajará con los 26 jugadores mundialistas.
El calendario de Ecuador en el Mundial 2026
El contundente mensaje de Keny Arroyo a Beccacece tras quedar fuera del Mundial 2026: “No estar duele…”
Así está el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:
- Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
- Curazao vs Ecuador (20/6)
- Ecuador vs Alemania (25/6)
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Datos clave:
- El álbum oficial de Panini logró un 94% de efectividad en su predicción para el Mundial 2026, acertando 17 de los 18 futbolistas ecuatorianos incluidos en la colección.
- Leonardo Campana fue el único jugador del álbum que quedó fuera de la convocatoria final debido a una lesión sufrida a mediados de mayo.
- Con la nómina de 26 definida, Sebastián Beccacece espera la incorporación de William Pacho y Piero Hincapié para encarar el último amistoso ante Guatemala y el debut ante Costa de Marfil el 14 de junio.