La Selección de Ecuador cerró su primer amistoso de fecha FIFA con un empate ante Canadá, pero desde UEFA le llegó la segunda peor noticia. La ‘Tri’ terminó fuera del bombo 2.

La victoria de Austria contra Chipre elevó a los europeos al puesto 24, dejando a Ecuador en el bombo 3. Para recuperarlo, la ‘Tri’ debe ganar a Nueva Zelanda y esperar un tropiezo de Austria contra Bosnia.

Asumiendo que los equipos de repechaje van al bombo 4, Ecuador no enfrentará a Italia como cabeza de serie. Sus rivales del bombo 1 saldrán de los anfitriones USA-México-Canadá si es que tiene suerte o las potencias España, Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica y Países Bajos

Sus rivales del bombo 2 saldrán de Croacia, Marruecos, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Colombia, Uruguay y Austria. A falta de varios partidos de Eliminatorias UEFA.

Y del bombo 4 le podría tocar Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda así como las cuatro repechajes UEFA y los dos ganadores entre confederaciones. Colombia necesita varios resultados de terceros para ser cabeza de serie.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

