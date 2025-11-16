Parece ser que no solo los hinchas de la Selección de Ecuador están molestos por el nivel y resultados de la ‘Tri’ y es que ahora reportan que hay inconformidad interna de parte del plantel con la idea de Sebastián Beccacece.

Según el periodista José Freire de Ecuagol, hay “malestar interno del plantel con la forma de jugar. Están cansados de jugar de esta manera, de las improvisaciones y de probar y exponer jugadores”, empezó el comunicador.

Así mismo el periodista señaló que “Moisés Caicedo está cansado de ser volante 5 defensivo, de situarse al lado de William Pacho para tocar la pelota con los centrales y no intervenir en el área rival”.

Así desde la prensa revelan que la constante falta de generación de juego de la Selección de Ecuador también es molestia para el plantel. Los hinchas esperan que Ecuador arriesgue más en su juego con la nómina que tiene.

Beccacece aún tendrá margen para corregir con el último amistoso contra Nueva Zelanda el martes, así como la doble fecha de marzo previo a la disputa del Mundial 2026.

Los números de Beccacece como DT de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 15 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 9 y solo ha perdido 1. No obstante, si de esos 9 empates, algunos fueran victoria, ‘La Tri’ ya estuviera segura en el bombo 2 del sorteo.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene un sueldo con la Selección de Ecuador, que supera los 2.4 millones de dólares. El DT no es uno de los que más cobra en CONMEBOL, pero sí uno de los mejores pagados en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

