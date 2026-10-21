Barcelona ficharía al DT de otro club del primer hexagonal de LigaPro

Barcelona SC va por un nuevo entrenador y uno de sus máximos candidatos es otro DT del primer hexagonal de LigaPro.

Barcelona SC apostaría por un cambio de entrenador para la temporada 2027 y entre sus opciones aparecería un técnico que actualmente compite en el hexagonal de la LigaPro. Los ‘toreros’ le quitarían a un rival directo su DT.

Según informó el periodista Lincoln Cevallos, Guillermo Sanguinetti tendría avanzada su llegada a Barcelona SC como nuevo entrenador para después de la presente temporada. La posibilidad sorprende por el momento que atraviesan ambos equipos en el hexagonal de LigaPro.

Sanguinetti se sumaría así a Rubén Darío Insúa como uno de los entrenadores que aparecen en los rumores para dirigir a Barcelona SC en 2027. La aparición de nuevos candidatos refuerza las versiones sobre una posible salida de Trobbiani.

La información también genera sorpresa porque Sanguinetti y Macará ya mantenían conversaciones para renovar su vínculo de cara a 2027. Incluso, desde la directiva del equipo ambateño se habría señalado que la continuidad del entrenador sería prácticamente un hecho si conseguían clasificarse a la Copa Libertadores el fin de semana.

En el aspecto económico, Barcelona SC podría ofrecer mejores condiciones para convencer al técnico uruguayo, sin embargo, Macará contaría con un proyecto deportivo que ha peleado todo el año en la parte alta. Además, BSC vuelve a tener rumores de un cambio de directiva.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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