Barcelona perdió contra Cruzeiro y los hinchas explotan contra estos jugadores: “Son horribles”

Barcelona frenó su racha de resultados positivos y perdió contra Cruzeiro por el debut de la Copa Libertadores. El club brasileño no llegaba de la mejor manera pero igual ganó, y los hinchas señalaron a tres jugadores.

En defensa, los hinchas reclamaron a César Farías que Lucas Sosa haya sido alineado nuevamente como titular. En la línea de volantes, otra vez Milton Céliz fue el señalado.

Viene de hacer unos goles y aportar por sus movimientos sin balones pero Darío Benedetto esta vez fue muy intrascendente en el área, y también fue cuestionada su presencia como titular.

César Farías venía jugando con Benedetto y Céliz para partidos importantes como contra Botafogo y Liga de Quito, sin embargo esta vez desentonaron. El siguiente rival de los amarillos es Boca Juniors en Argentina.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

🥶 MP CABULOSO!



⚽️🦊 Saiu assim o primeiro gol do @Cruzeiro na CONMEBOL #Libertadores após mais de 7⃣ anos! pic.twitter.com/oASKtXqJib — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 8, 2026

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En resumen