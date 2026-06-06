Falleció Víctor Mendoza, histórico arquero de Barcelona SC, a los 64 años

Barcelona SC confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de quien fue su arquero, Víctor Mendoza.

Este sábado 6 de junio de 2026 se confirmó el lamentable fallecimiento de Víctor Mendoza. El mítico arquero ecuatoriano perdió la vida a los 64 años, tras una larga lucha contra diferentes enfermedades que lo llevaron a estar en silla de ruedas y con varias complicaciones.

Ya en los últimos meses se había viralizado como el “Espartaco” pedía ayuda a Barcelona SC, a la LigaPro, y a todos en el fútbol ecuatoriano para poder atenderse y lidiar con sus enfermedades. Falleció a la edad de los 64 años y el club emitió un comunicado:

“Barcelona Sporting Club lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Víctor Mendoza Cevallos. Gloria histórica de nuestro club y múltiple campeón con la institución. Hoy despedimos con respeto y gratitud a quien dejó su nombre escrito en la historia de nuestra institución”, dice el comunicado del club.

Mendoza fue de los jugadores históricos de Barcelona SC que logró campeonatos en la época del 90′. Aunque no pudo ganarle el puesto a José Cevallos en 1998, el ‘Espartaco’ también tuvo varias lesiones a lo largo de su carrera, por su aguerrido juego.

“Quienes formamos parte de Barcelona Sporting Club expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, y nos solidarizamos con su dolor en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”, termina sus condolencias Barcelona SC.

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Los otros equipos donde jugó Víctor Mendoza

Mendoza también tuvo un importante paso por equipos como Aucas, Liga de Portoviejo y Audaz Octubrino. Aunque finalmente su gran historia fue escrita en Barcelona SC, donde se retiró. El ‘Espartaco’ es padre de Víctor Mendoza, el portero que tapó en Barcelona SC hace poco.

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