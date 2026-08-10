“Mamá, no quiero estar aquí sin ti…” La durísima carta de William Pacho a su madre fallecida

William Pacho rompe el corazón de todos los ecuatorianos con una emotiva carta a su madre fallecida.

William Pacho es el único jugador ecuatoriano en la historia que ha podido ganar la Champions League y es ya uno de los mejores futbolistas en la historia del país. El central ecuatoriano ahora también ha puesto a más de 1 a llorar con una emotiva carta a su madre fallecida, quien perdió la vida antes de verlo debutar.

En una carta para The Players Tribune, William Pacho escribió un durísimo relato de cómo fue el día en que perdió a su mamá, su crecimiento junto a ella, los títulos que ganó en Europa y su gran triunfo en el PSG, donde ya ganó dos Champions League consecutivas.

“Cuando estaba por dejar la cancha, el profesor me tomó del brazo y me llevó a una sala al lado del camerino, junto con el psicólogo del club. Pensé que me iban a felicitar y decirme que tenía que mantenerme humilde y todo eso. Cuando abro la puerta, me estaban esperando mi cuñado y mi papá…”, comienza Pacho en su relato.

“¡¿Qué pasa?! Ahí me dicen que mi madre había fallecido. Que se había ido esa madrugada. Todos lo supieron durante todo el día. Todos. Mi entrenador, mi familia… No me habían dicho nada para que yo pudiera cumplir mi sueño. Pensaron que eso es lo que ella hubiera querido y me dejaron jugar. Lloré del dolor. Lloré como nunca antes. Nunca me sentí más solo en la vida.”, agrega el jugador.

El valor de mercado de William Pacho. (Foto: GettyImages)

“Tenía tanto dolor que ya ni siquiera podía llorar. Recuerdo que miraba al precipicio y pensaba… Mamá, no quiero estar aquí sin ti”, agregó Pachito en su larga carta a su mamá en un relato que ha puesto a sufrir y llorar a muchos en el país y en el extranjero.

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“Fui y me acosté en su cama, y cada recuerdo con ella se me hizo presente. Recuerdos de que nunca me faltó nada, porque no éramos una familia de plata, pero mi mamá era una trabajadora incansable, siempre para darme lo mejor a mí. Un plato de comida todos los días. Los zapatos de fútbol”, agrega Pacho. Todo el relato completo se puede encontrar en The Players Tribune.

Los títulos de William Pacho en su carrera

A lo largo de su carrera, William Pacho ha ganado diferentes campeonatos como:

2 Champions League

2 Ligas de Francia

1 Supercopa de Europa

1 Copa Intercontinental

1 Liga de Bélgica

1 Copa Bélgica

1 Copa Sudamericana

1 Supercopa de Bélgica

1 LigaPro

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En síntesis:

William Pacho publicó una emotiva carta a su difunta madre en The Players Tribune .

publicó una emotiva carta a su difunta madre en . William Pacho es el único ecuatoriano campeón de Champions, ganando dos consecutivas con PSG .

es el único ecuatoriano campeón de Champions, ganando dos consecutivas con . La madre de William Pacho falleció el mismo día en que él debutó futbolísticamente.