Todo les sale mal: revelan que Emelec sufrió un robo en sus instalaciones

Hasta en la fecha FIFA, Emelec y su hinchada reciben muy malas noticias. Ahora con un robo sufrido.

No hay día de paz en Emelec, ni siquiera en la fecha FIFA. El club azul ahora nuevamente es noticia por un hecho aislado de las canchas, tras reportarse un robo en su casa club. Esto también es un reflejo de la ola de inseguridad que atraviesa Ecuador.

Este jueves 1 de octubre de 2026 se reveló que la casa club de Emelec acabó siendo asaltada en la madrugada. En este lugar suelen residir los juveniles que tienen contrato con el ‘Bombillo’. De acuerdo a la revelación de Mr.OFFSIDER, los delincuentes se llevaron electrodomésticos, celulares y ropa de los jóvenes.

Desde Emelec ya se está colaborando con la seguridad para tratar de dar con los malhechores. El ‘Bombillo’ pasa un mal momento en lo deportivo y ahora también llegan noticias que golpean lo administrativo de un club muy maltratado en los últimos años.

El complejo de Emelec ha pasado por varios problemas en los últimos años, desde encontrar animales como serpientes, hasta no tener el servicio de agua potable. Ahora también se tienen que sumar los problemas de seguridad ante este último hecho.

Hoy prendemos la caldera⚡



Todos juntos por el mismo objetivo. pic.twitter.com/Bc58X2igJr — Club Sport Emelec (@CSEmelec) September 19, 2026

La temporada 2026 no ha sido, de nuevo, la mejor de Emelec a nivel deportivo. Lejos de pelear en el primer hexagonal se quedó en el cuadrangular para entrar a Copa Sudamericana y ya arrancó perdiendo el primer partido. Ahora mismo necesita casi un “milagro” para tener torneo internacional en 2027.

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La tabla de posiciones de Emelec

Emelec es último en el cuadrangular final de la LigaPro. Ahora mismo está a 5 puntos de Libertad, el ‘Bombillo’ tiene que jugar todavía 5 partidos más, pero no puede perder más puntos si por lo menos quiere ilusionarse con la siguiente Copa Sudamericana.

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En síntesis: