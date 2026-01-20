Aunque Barcelona SC presentó a varios nuevos jugadores para la siguiente temporada, ahora reciben una muy mala noticia en el club. Resulta, que el equipo amarillo no podrá inscribir a ningún nuevo jugador hasta que cumpla con una nueva demanda que le cayó.

Hace pocos minutos trascendió que Gualaceo le terminó poniendo una importante demanda a Barcelona SC. El equipo azuayo se quejó en FEF y por ende el club tendrá que pagar primero para así inscribir a sus nuevos jugadores para 2026.

La FEF ya le comunicó a Barcelona SC que esto solo se soluciona “pagando”. El club amarillo lleva un importante historial también de sanciones en FIFA, que deben ser cubiertas a brevedad para inscribir a sus fichajes y evitar un castigo aún peor.

Ahora mismo, los amarillos ya tienen más de 5 nuevos jugadores entrenando, aunque sin ningún nombre resonante. Esto también se entiende porque el equipo amarillo decidió bajar considerablemente su presupuesto para la siguiente temporada.

Barcelona SC está haciendo su pretemporada en Quito a la espera de la llegada de César Farías, que es su nuevo entrenador. El venezolano no ha podido llegar a Ecuador porque debe primero solucionar los trámites legales, ya que el país pide visa a ciudadanos de Venezuela.

Los fichajes que tiene Barcelona SC para el 2026

Para la siguiente temporada, Barcelona SC ha contratado a Tomás Martínez, Javier Báez, Sergio Núñez, Jonnathan Mina, Jordan Medina, Brian Quintero, Jonathan Perlaza y Carlos Medina. Claramente, el ‘Ídolo’ en esta nueva temporada está apostando por el mercado local.

En síntesis:

Gualaceo demandó a Barcelona SC ante la FEF, impidiendo la inscripción de sus nuevos jugadores.

demandó a ante la FEF, impidiendo la inscripción de sus nuevos jugadores. El club Barcelona SC contrató a ocho futbolistas para la temporada 2026 tras bajar presupuesto.

contrató a para la temporada 2026 tras bajar presupuesto. El entrenador César Farías no llega a Ecuador por falta de visa para ciudadanos venezolanos.

