Pervis Estupiñán no tiene una buena temporada en AC Milan, sin embargo, el lateral ecuatoriano está encontrando los caminos para volver a ser importante con Allegri. El tricolor dejó un buen partido el pasado fin de semana, sin embargo, le terminaron poniendo un apodo inesperado.

Tras la victoria de AC Milan y el buen nivel de Pervis Estupiñán, la Gazzetta dello Sport, sorprendió a todos y le puso un apodo insólito al jugador ecuatoriano. El reconocido medio italiano calificó al jugador ecuatoriano como “EL PEOR” del partido y sorprendió a todos.

En un reporte de prensa viralizado se reveló que la Gazzetta pide que Pervis Estupiñán dé un poco más si quiere mejorar. Curiosamente, el partido ante Lecce fue uno de los mejores partidos del jugador ecuatoriano en todo lo que va de temporada.

Tan bueno fue el partido de Estupiñán que a diferencia de otros partidos, en esta ocasión, Allegri decidió no cambiarlo y lo dejó en cancha los 90 minutos. El ecuatoriano volvió a completar un partido en la Serie A después de varios meses y promete ser una variante para lo que queda de año.

El apodo de la Gazzetta para Pervis Estupiñán. (Foto: @bscaramillo75)

La Gazzetta arremete con la irregularidad de Pervis y le pide ser más constante si quiere ser titular en uno de los equipos más grandes del mundo: “Pierotti no lo compromete y tiene campo para avanzar. Inicio prometedor, pero no es constante. Si quiere quitarle el puesto a Bartesaghi, debe dar más“, dice la crítica al ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

Los números de Pervis Estupiñán con AC Milán

ver también Revelan que Chelsea tiene una decisión para el futuro de Kendry Páez: ¿Se queda en el Estrasburgo?

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano no ha marcado goles y apenas dio 1 asistencia, números muy bajos para un lateral. El tricolor suma en cancha un total de 941′ minutos.

¿Se puede ir Pervis Estupiñán de AC Milan?

Aunque hay todo tipo de rumores, es poco probable que Pervis Estupiñán deje el AC Milan. El ecuatoriano tiene un contrato largo y aún con chances de pelear por el puesto, y en año de Mundial, es poco probable que le den salida en este mes de enero.

Encuesta¿Pervis Estupiñán es 'EL PEOR' jugador de AC Milan? ¿Pervis Estupiñán es 'EL PEOR' jugador de AC Milan? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: