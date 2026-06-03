Ya con los 26 jugadores de 'La Tri' listos para el Mundial 2026, se confirma que hay nuevos "sparrings" entrenando con 'La Tri'.

La Selección de Ecuador ya tiene completa su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. Todos están entrenando en Estados Unidos, pero ahora se reveló que también ‘La Tri’ cuenta con nuevos sparrings para trabajar en Columbus. Jugadores que no forman parte de la LigaPro.

Según la información revelada por Mr.OFFSIDER, jugadores de la USL League Two colaboran con la preparación de ‘La Tricolor’ en Columbus. Son futbolistas del Kings Hammer FC que se encuentran trabajando de cerca con ‘La Tri’ para estos días.

No es la primera vez que Beccacece decide convocar a “sparrings” que ayuden en los entrenamientos, pero sí es la primera en la que estos son jugadores que no han pasado por la LigaPro o son ecuatorianos. ‘La Tri’ acabó liberando a varios juveniles después del partido contra Arabia Saudita.

Para sorpresa de todos, jugadores juveniles de la LigaPro regresaron a Ecuador tras ser descartados por Beccacece. Uno de los ejemplos más puntuales es Luis Fragozo, que estuvo en la banca de ‘La Tri’ en Estados Unidos el sábado, y luego el domingo estuvo jugando en el campeonato ecuatoriano con Emelec.

La Selección de Ecuador jugará un último amistoso y luego ya solo preparará el Mundial 2026. ‘La Tri’ en este encuentro contra Guatemala jugará con los 26 que vayan al Mundial. Aún se puede cambiar a elementos que estén en el listado siempre y cuando haya alguna lesión.

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¿Cuándo juega Ecuador contra Guatemala?

La Selección de Ecuador enfrentará a Guatemala desde las 15H00 (EC) de este domingo, 7 de junio de 2026. Se espera que en este encuentro, ‘La Tri’ ya ponga un once competitivo, aunque todavía mixto para no exponer a jugadores que apenas se están integrando a los entrenamientos.

Los “polémicos sparrings” que Beccacece convocó en Ecuador

En el ciclo de Beccacece se han dado llamados polémicos a sparrings, que luego entraron a la lista de jugadores y tuvieron minutos. Los casos más emblemáticos son los de jugadores como Keny Arroyo y Darwin Guagua, que llegaron como invitados y sumaron minutos.

Encuesta¿Hace bien Beccacece en llamar a Sparrings en la Selección de Ecuador? ¿Hace bien Beccacece en llamar a Sparrings en la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El Kings Hammer FC aporta sparrings de la USL para entrenar con la Selección de Ecuador .

aporta sparrings de la USL para entrenar con la . Luis Fragozo regresó a Ecuador con Emelec tras ser descartado como sparring por Beccacece.

regresó a Ecuador con Emelec tras ser descartado como sparring por Beccacece. El 7 de junio de 2026 la Selección de Ecuador enfrentará a Guatemala en un amistoso.