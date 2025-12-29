John Yeboah es uno de los mejores jugadores de la Serie B de Italia en esta temporada. El jugador ecuatoriano ya se “aclimató” totalmente al fútbol italiano y ahora el tricolor incluso llega a sonar para diferentes equipos de la primera división algunos muy grandes.

Hace varios meses trascendía que Juventus estaba viendo el desarrollo de Yeboah. Ahora también se sumaría el interés de Inter de Milán, que de acuerdo a diferentes medios, mandó a ojeadores a verlo el anterior fin de semana en su partido.

Yeboah tuvo un deslucido pase por la primera de Italia, en la temporada anterior. El ecuatoriano apenas llegaba a una nueva Liga, y tras las lesiones e irregularidad, pudo jugar muy poco y apenas a final de ese curso, se terminó ganando un lugar en el once titular.

Ahora mismo, John es uno de los goleadores del torneo y también uno de los máximos asistidores de la competencia. Estar muy cerca del top 1 en ambos rubros muestra lo importante y gran nivel que está teniendo Yeboah en lo que va de temporada.

John Yeboah vive un gran momento en Italia. (Foto: GettyImages)

También hay otros equipos muy interesados en el jugador ecuatoriano, clubes como Lazio, Leeds y hasta Parma, siguen de cerca que está pasando con el volante/delantero de Ecuador. Yeboah también es un habitual convocado a la Selección de Ecuador con Beccacece.

Los números de John Yeboah en esta temporada

En lo que va de temporada, John Yeboah suma 1.273 minutos en 18 partidos con la camiseta del Venezia. Entre la Serie y la Copa Italia, el jugador de la Selección de Ecuador ha marcado 8 goles y ha dado 7 asistencias. Ayudando a que su equipo se ubique en el tercer lugar de la tabla.

El valor de mercado de John Yeboah

Tras este crecimiento y espectacular nivel, John Yeboah ahora tiene un valor de mercado de 3 millones de euros, de acuerdo a Transfermark. El ecuatoriano tiene contrato hasta 2028, pero una buena oferta para volver a jugar en primera división en el siguiente año sería clave.

