Chelsea se bajó de la competencia, lo quiere Liverpool, y ahora un nuevo equipo va por Joel Ordóñez

Joel Ordóñez tiene a varios interesados en su fichaje para la próxima temporada. El mes de enero se ve como clave para una venta del ecuatoriano que no ha dejado de sonar para diferentes clubes. El más próximo a ficharlo es Liverpool, sin embargo, ahora aparece otro club en la pelea.

Ordóñez tenía mucha ilusión de llegar a Chelsea, incluso lo había puesto como su prioridad para 2026. Sin embargo, los ‘Blues’ se bajaron de la negociación y ahora aparecen por detrás para ficharlo. Esto dejaba el camino libre para que Liverpool lo termine firmando.

Joel viene relacionado con fuerza para una posible llegada a Liverpool, pero ahora se revela que Inter de Milán está muy atento a lo que pase con el ecuatoriano, y si es de competir por su fichaje, todo parece indicar, lo harán. Los italianos quieren renovar su defensa.

En Liverpool el nombre de Joel Ordóñez resuena en el mercado de enero. Los ‘Red’s’ pasaron una muy mala racha en la Premier League, que los llevó a estar a 10 puntos de Arsenal, una racha que no se entiende sin los errores defensivos. De ahí que, busquen al ecuatoriano.

Joel Ordóñez vive un gran momento en su carrera. (Foto: GettyImages)

Inter es un equipo que viene siguiendo desde comienzos de temporada a Joel Ordóñez. Los de la Serie A pondrían el dinero para fichar al ecuatoriano en el mes de enero, por lo cual, la decisión final parece que pasa por el tricolor y por Brujas que ya demostró no ser “fácil” a la hora de negociar.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en lo que va de temporada

En lo que va de temporada, con la camiseta de Brujas, Joel Ordóñez pudo jugar un total de 23 partidos, y es que no comenzó con regularidad la temporada, por la novela de su transferencia a Francia. Lleva 1 gol en el año en poco más de 1.862 minutos.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez actualmente tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. El defensa ecuatoriano podría llegar a un nuevo equipo a cambio de más 40 millones, apuntando a ser una de las transferencias más caras de todo el club y de la Liga de Bélgica.

