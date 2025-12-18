El primer mensaje de Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, tras el fallecimiento de Mario Pineida

El fútbol ecuatoriano aún está muy conmocionado por los lamentables hechos de la muerte de Mario Pineida. El lateral de Barcelona SC fue asesinado, en medio de la gigante inseguridad que vive el Ecuador. En medio de todos los mensajes llegó el del presidente del ‘Ídolo’, Antonio Álvarez.

La publicación de Antonio Álvarez fue una de las más esperadas por los hinchas, ya que el presidente pocas horas antes había lanzado un comunicado contra sus propios jugadores. El directivo también dejó un mensaje de condolencia para la familia del jugador.

¿Qué publicó Antonio Álvarez sobre Mario Pineida?

El presidente de Barcelona SC escribió en sus redes sociales: “Sigo sin creerlo, qué desniveles de emociones, que golpe más duro. Parece mentira. Dejaste una huella imborrable en BSC. Que en paz descanses, Marito“, escribió el presidente en medio del dolor.

La publicación del presidente de Barcelona SC. (Captura de pantalla)

Por otro lado, hubo todo tipo de reacciones a los mensajes de Antonio Álvarez sobre lo sucedido con Mario Pineida. ¿El motivo? Toda la polémica que vivió Barcelona SC horas antes y a la que el presidente no le pudo bajar la tensión, sino que la aumentó.

Los números de Mario Pineida con la camiseta de Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Mario Pineida jugó un total de 224 partidos en toda su carrera. Fue campeón en dos ocasiones de la LigaPro. Marcó 3 goles y terminó dando 10 asistencias. Llegó a estar en cancha con la camiseta del amarillo más de 18 mil minutos.

