Barcelona SC volvió a ganar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, después de 3 años, tras aquella victoria histórica en el 2023 con autogol de ‘Tin’ Angulo. Ahora en redes sociales, el club amarillo se “burló” de los hinchas de su rival, que antes le restaban mérito a ese triunfo por ser con gol en propia.

Fue una superioridad absoluta de Barcelona SC ante Liga de Quito en la Casa Blanca. El ‘Albo’ nunca encontró el camino para hacer sufrir a los de Farías y se vieron abajo en todas las líneas. Tras el triunfo, desde la cuenta oficial de BSC mandaron un contundente mensaje:

“Sin autogoles”, escribió el club junto a una foto de todos los jugadores celebrando en el camerino. Además, también editaron el “tifo” de Liga que se mostró al inicio del partido, el cual era de un jugador de LDU agrediendo a uno de Barcelona; se lo reemplazó por la celebración de Jhonny Quiñónez.

Con este triunfo, Barcelona SC recibe un envión anímico muy importante para el comienzo de la Copa Libertadores, mientras que Liga de Quito se hunde en una crisis que podría derivar en varias salidas muy pronto. El club no encuentra su mejor rodaje con Nunes.

El posteo de Barcelona SC. (Foto: Captura de Pantalla)

El equipo de César Farías demostró que la mejor decisión fue hacer una mini-pretemporada en Quito pensando en el aspecto físico de cara a este partido. A diferencia de otros años, el club nunca se vio superado por la altura y por las condiciones físicas del rival.

Publicidad

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras este triunfo, Barcelona SC se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, a solo 1 de IDV que es puntero con 13 unidades, pero un partido menos. LDU se queda en el cuarto lugar de la tabla con apenas 10 puntos en 7 partidos.

En síntesis:

Barcelona SC venció a Liga de Quito tras 3 años sin ganar en Casa Blanca.

venció a Liga de Quito tras sin ganar en Casa Blanca. Jhonny Quiñónez anotó el gol de la victoria para el equipo dirigido por César Farías .

anotó el gol de la victoria para el equipo dirigido por . Barcelona SC suma 12 puntos y se ubica segundo en la tabla de la LigaPro.