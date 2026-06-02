Martín Anselmi estuvo cerca de Emelec, pero lo rechazó. Ahora el club se ve obligado a ir por este entrenador para 2026.

Martín Anselmi se había metido en la órbita de Emelec en las últimas semanas para un inesperado regreso. Sin embargo, el DT argentino no regresará a Ecuador, porque el club azul no pudo cumplir con sus grandes expectativas salariales.

Anselmi es uno de los mejores entrenadores que pasó por el fútbol ecuatoriano en los últimos años, aunque su nivel estuvo lejos de ser el esperado cuando se fue a Europa. Recién estuvo en Brasil y acabó despedido de Botafogo, tras ser eliminado ante Barcelona SC en la Copa Libertadores.

El DT que “firmaría” Emelec

Desde Federación Postera revelaron que Emelec estaría muy cerca de ratificar en el cargo a Cristian Nasuti. El ‘Tano’ viene levantando el nivel del equipo y lleva dos victorias consecutivas muy importantes ante Católica y Macará. Podría quedarse hasta finales de año.

Nasuti podría quedarse como DT de Emelec. (Foto: Imago)

Nasuti viene siendo parte de los cuerpos técnicos de Emelec desde 2025. Primero trabajó con Célico, luego con Duró y finalmente estuvo con Vicente Sánchez. Además, en determinados momentos le tocó asumir como interino ayudando al equipo.

Los números de Nasuti como DT de Emelec

Al frente de Emelec en esta temporada, Nasuti ha dirigido ya 3 partidos, con 1 derrota y 2 victorias. Otro aspecto que gusta a la directiva, es como el plantel se relaciona con el jugador, puesto que, lo conocen por el tiempo que viene trabajando con ellos.

Publicidad

Encuesta¿Nasuti debe ser el DT de Emelec? ¿Nasuti debe ser el DT de Emelec? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: