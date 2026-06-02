Martín Anselmi se había metido en la órbita de Emelec en las últimas semanas para un inesperado regreso. Sin embargo, el DT argentino no regresará a Ecuador, porque el club azul no pudo cumplir con sus grandes expectativas salariales.
Anselmi es uno de los mejores entrenadores que pasó por el fútbol ecuatoriano en los últimos años, aunque su nivel estuvo lejos de ser el esperado cuando se fue a Europa. Recién estuvo en Brasil y acabó despedido de Botafogo, tras ser eliminado ante Barcelona SC en la Copa Libertadores.
El DT que “firmaría” Emelec
Desde Federación Postera revelaron que Emelec estaría muy cerca de ratificar en el cargo a Cristian Nasuti. El ‘Tano’ viene levantando el nivel del equipo y lleva dos victorias consecutivas muy importantes ante Católica y Macará. Podría quedarse hasta finales de año.
Nasuti podría quedarse como DT de Emelec. (Foto: Imago)
Nasuti viene siendo parte de los cuerpos técnicos de Emelec desde 2025. Primero trabajó con Célico, luego con Duró y finalmente estuvo con Vicente Sánchez. Además, en determinados momentos le tocó asumir como interino ayudando al equipo.
Los números de Nasuti como DT de Emelec
La Selección de Ecuador le da el 10 a Kendry Páez en el Mundial 2026 y la hinchada explota: “Decadencia…”
Al frente de Emelec en esta temporada, Nasuti ha dirigido ya 3 partidos, con 1 derrota y 2 victorias. Otro aspecto que gusta a la directiva, es como el plantel se relaciona con el jugador, puesto que, lo conocen por el tiempo que viene trabajando con ellos.
Encuesta¿Nasuti debe ser el DT de Emelec?
¿Nasuti debe ser el DT de Emelec?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Martín Anselmi no regresará a Emelec debido a sus altas expectativas salariales.
- Cristian Nasuti sería ratificado como director técnico del club hasta finales de año.
- Dos victorias consecutivas acumula Nasuti en los tres partidos dirigidos con el equipo.