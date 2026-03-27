Barcelona tiene un nuevo refuerzo directo desde el Santos de Brasil

Barcelona SC sigue presente en el mercado de fichajes de este 2026 y ahora han sumado a una nueva promesa. Los ‘toreros’ tendrán en el primer equipo a un ex Santos de Brasil.
Elkin Perlaza es nuevo jugador de Barcelona, el ecuatoriano de 20 años puede jugar de lateral en ambas bandas y también de extremo. Justamente son posiciones en los que el club ha requerido variantes.
Pese a su edad, Perlaza se sumará al primer equipo de los amarillos, aunque en LigaPro no podrá jugar hasta el segundo semestre. Por el momento estará disponible para Copa Ecuador y Copa Libertadores.
La secretaría técnica de Barcelona lo venía siguiendo hace meses, el jugador además cuenta con el ok de César Farías. Fue justamente el DT venezolano quién lo hizo debutar en SD Aucas.
Así mismo ya ha tenido un paso por el fútbol del exterior, jugando en las categorías inferiores del Santos de Brasil. Es el segundo refuerzo que suma Barcelona en esta para de fecha FIFA, tras Marcos Mejía.
Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026
Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.
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En resumen
- Elkin Perlaza es el nuevo refuerzo de Barcelona SC procedente del Santos de Brasil.
- El jugador de 20 años actuará como lateral o extremo bajo el mando de César Farías.
- Perlaza debutará en Copa Ecuador y Libertadores, habilitado en LigaPro hasta el segundo semestre.