No es por su lesión: Cristiano Ronaldo puede quedarse sin jugar hasta nuevo aviso

Por medio de sus redes sociales y página web, la Saudi Pro League confirmó que el encuentro entre Al-Kholood y Al-Qadsiah se encuentra cancelado hasta nuevo aviso. Todo gracias a cuestiones de logística relacionadas con el conflicto bélico que azota Oriente Medio en estas fechas. No se descarta frenar toda actividad. Cristiano Ronaldo y su rodaje antes del Mundial, en vilo.

El lanzamiento de misiles en todo Oriente Medio toca ya al deporte. Jornadas atrás la familia real de Arabia Saudita confirmaba que se habían interceptado misiles en su territorio. Un hecho cercano a la ciudad de Riad, donde Cristiano Ronaldo y Al-Nassr han sido carne de rumores sobre la ubicación del luso en plena escalada del conflicto. Ahora mismo no se descarta toda la suspensión de la liga del país.

Un hito donde se protege lo más importante: la salud del ciudadano promedio. Pero que por supuesto trae consecuencias para CR7 en tiempos donde el uso se recupera de una lesión en el tendón de la corva. Si el torneo para a solo 3 meses del último Mundial de Cristiano, puede que apenas haya tiempos para retomar antes de que llegue el torneo. Esto se traduce para Ronaldo en menos partidos, así como en menos rodaje antes de su último gran torneo con Portugal.

Hablamos de la figura del país con 41 años. También del goleador del ciclo Roberto Martínez e igualmente, de un atleta que necesita la carga de minutos ideal para llegar de la mejor manera posible a su sexta edición del Mundial. No ayuda llegar con cargas innecesarias en sus piernas, así como detener toda practica deportiva. Nada es oficial, pero el fantasma de una suspensión general del torneo está en el aire.

Al-Nassr y toda Arabia temen la suspensión del torneo: GETTY

“Debido a problemas logísticos relacionados con el desplazamiento de los equipos participantes, el partido de hoy ha sido cancelado”, confirmaban desde la Liga saudí alrededor del Al-Kholood vs. Al-Qadsiah. Ahora mismo Al-Nassr y CR7 mandan en la tabla tras 24 jornadas y con 61 puntos. Solo dos más que un Al-Ahli que también amenaza el dominio de Al-Hilal en estos años. Ahora mismo nadie descarta que la Saudi Pro Leage se detenga en su totalidad hasta nuevo aviso.

