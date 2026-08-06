Gustavo Álvarez vio el plantel y eligió a sus 'sacrificados' en Liga de Quito

Liga de Quito hará esfuerzos por fichajes pero contempla pagarlos con al menos dos salidas y Gustavo Álvarez decidió a las salidas.

Liga de Quito sigue trabajando en sus nuevos refuerzos y ahora los ‘albos’ están enfocados en cerrar a su nuevo lateral y su nuevo volante, sin embargo esto se dará solo con salidas. Gustavo Álvarez ya decidió a los elementos con los que no cuenta y no tiene reparo de que salgan.

Alexander Alvarado y Gabriel Villamil son los jugadores que dejarían Liga de Quito para este segundo semestre. El volante boliviano tendría clubes interesados.

Según Mr. Offsider, Liga de Quito quiere vender la totalidad de su pase o al menos un porcentaje alto. Liga espera recibir al menos 1 millón de dólares por el traspaso.

En el caso de Alexander Alvarado, su rendimiento ha venido de más a menos en los últimos años y ha sido cedido constantemente. En su lugar están Janner Corozo, Yerlin Quiñónez, Deyverson y Estrada como alternativas.

Liga de Quito debe ahora apurarse para cerrar los pedidos del entrenador, especialmente el lateral derecho. El argentino Giuliano Cerato recibió una oferta pero su club no lo aceptó vender.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Liga de Quito lleva tres años con Gabriel Villamil. Foto: Getty.

En resumen