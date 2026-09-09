Sorpresa: Kendry Páez jugaría en este equipo, después de que Chelsea lo descartara

Kendry Páez ya tendría un partido este fin de semana, pese a que Chelsea lo rechazó.

Kendry Páez fue descartado públicamente por el Chelsea y por Xabi Alonso para esta temporada. El jugador ecuatoriano no entró en planes del entrenador español y prácticamente estos meses pasará sin jugar en un equipo de primera división.

El equipo donde jugaría Kendry Páez este fin de semana

Como ya se sabe Kendry Páez fue inscrito en el Chelsea Sub-21 para estos meses, en el equipo juvenil, el jugador ecuatoriano tendrá que seguir su carrera. Por lo cual, tendrá que cumplir con los compromisos que el equipo tenga en su campeonato.

El Chelsea Sub-21 juega en la Premier League 2, este torneo no es reconocido como una categoría del fútbol inglés, solo es un torneo que se armó para las reservas de los equipos que juegan en la Premier League. Puesto que, estos clubes no pueden tener equipos en otras categorías.

Kendry Páez jugó en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El próximo partido del Chelsea Sub-21 será contra el Arsenal Sub-21 en el Emirates. Siendo este un partido que Kendry Páez podría jugar, pero su presencia no está confirmada. Todo dependerá de lo que el Chelsea decida y tasmbién su entrenador Harry Hudson.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene contrato con Chelsea, pero el club le buscará salida en enero, aún no está claro si será como préstamo o cómo una venta. El ecuatoriano tiene un futuro en Europa, pero todo parece indicar que finalmente no sería en Chelsea, salvo que cambien varias cosas.

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