El contundente mensaje de Keny Arroyo a Beccacece tras quedar fuera del Mundial 2026: “No estar duele…”

Keny Arroyo mandó un mensaje contundente tras quedarse fuera de la lista de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026.

Keny Arroyo es el gran ausente en la lista de Ecuador y que no irá al Mundial 2026, pese a su gran momento en Brasil. Se revelaron algunas hipótesis de indisciplina y molestia entre el jugador y el entrenador. Sin embargo, ahora el futbolista mandó un mensaje.

En su cuenta oficial de Instagram, ‘Cheché’ Arroyo mandó un mensaje contundente. El jugador advirtió que le duele no estar en esta convocatoria, y que ahora ya solo piensa en el siguiente proceso de cara al Mundial de 2030, como otros jugadores.

“He trabajado muy fuerte, con dedicación y compromiso para poder estar. Hoy toca aceptar una decisión difícil, porque representar a mi país siempre fue uno de mis mayores sueños”, comenzó en su mensaje Keny Arroyo.

Además, el jugador también advirtió que le duele no estar en este listado: “No estar en esta lista duele, y sería mentira decir lo contrario. Pero esto no termina acá. Seguiré trabajando, creciendo y preparándome como siempre lo hice, porque los sueños no cambian, solo se postergan”, comentó el jugador.

El mensaje de Keny Arroyo en sus cuentas oficiales. (Foto: Captura de pantalla)

A diferencia de una postura conflictiva contra el DT, Arroyo advirtió que ahora mismo solo apoyará a la Selección de Ecuador en este nuevo sueño mundialista: “Ahora tocará alentar desde afuera, apoyando a mi compañeros y a toda mi selección con el mismo orgullo de siempre. Estoy seguro de que vendrán cosas grandes”, comentó el jugador.

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Los números de Keny Arroyo en esta temporada

En lo que va de temporada, Keny Arroyo ha jugado un total de 32 partidos con Cruzeiro. Ha marcado 4 goles y ha dado 3 asistencias. El jugador también ha sumado en cancha poco más de 1.800 minutos. Es un titular indiscutible en el Cruzeiro.

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