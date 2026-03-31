Beccacece no lo convocó y el mensaje que colgó Jeremy Sarmiento en redes sociales

Una vez más, una de las ausencias que tuvo la Selección de Ecuador para sus últimos partidos fue Jeremy Sarmiento. El extremo ecuatoriano sigue sin sumar minutos y en medio del partido contra Países Bajos, colgó un mensaje que se hizo viral.

Sarmiento aprovecha sus vacaciones para pasear y en una de las fotos se lo ve mirando la bandera de Ecuador. Esa foto se hizo viral en medios y los hinchas en redes sociales llenaron de comentarios pidiendo su vuelta a la Tri.

Sebastián Beccacece ha optado por John Yeboah, Gonzalo Plata, Alan Minda y Nilson Angulo por las bandas por delante de Sarmiento. El ecuatoriano venía de una sequía de minutos pero en el Middlesbrough ha encontrado regularidad.

El DT de Ecuador en más de una ocasión ha referido que prefiere a otras opciones por delante de Sarmiento. El ex Brighton era fijo en las convocatorias hasta la temporada 2024.

Viral post de Jeremy Sarmiento.

Pese a su constante deseo de regresar a la Selección, Jeremy Sarmiento no ha hecho reclamo público por su más de un año de ausencias. Es muy difícil que vaya al Mundial.

Publicidad

¿A qué hora y qué canal pasa el Países Bajos vs Ecuador?

El partido entre Países Bajos y Ecuador se podrá ver por la señal de El Canal del Fútbol para Ecuador, y posteriormente en Teleamazonas en diferido. El encuentro comenzará este martes, 31 de marzo de 2026, desde las 13H45 (EC).

En resumen