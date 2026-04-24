¡Por cifra histórica! Pedro Vite podría dar el salto a Europa luego del Mundial

El 2025 también fue un año de consolidación para Pedro Vite, el volante ecuatoriano fue traspasado al Pumas de la UNAM de México y ahora otra vez podría cambiar de club. El seleccionado nacional podría dar el salto a Europa por cifra histórica.

Según el medio TUDN Noticias, El City Football Group pagaría hasta 15 millones de dólares por el fichaje de Pedro Vite. El volante ecuatoriano de ser adquirido podría ir a cualaquiera de los equipos de dicho grupo.

En caso de que se de, Pedro Vite podría sumarse al Manchester City de la Premier League, al Girona de España, el New York City FC, el Melbourne City de Australia, entre otros.

Pedro Vite cumple su primer año en la Liga MX luego de varios años siendo figura del Vancouver Whitecaps, dónde fue tricampeón canadiense. Así mismo se espera que sea convocado para el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

Emisarios del City Football Group ya estuvieron presentes en el último partido de Pumas de la UNAM vs. FC Juárez, y el ecuatoriano habría sido uno de los más destacados.

Hasta cuándo tiene contrato Pedro Vite con Puman UNAM

Con su llegada a México, Pedro Vite firmó un contrato hasta finales de la temporada 2029. El ecuatoriano tiene un acuerdo por los próximos 4 años y solo se marcharía de México si finalmente llega una propuesta mayor a 7 millones por él.

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Pedro Vite es fijo en la Selección de Ecuador – Foto: Getty.

En resumen