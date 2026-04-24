Juventus volvió a tener una temporada irregular en Italia y ya empiezan a tomar correctivos, entre ellos los nuevos refuerzos defensivos. Desde Europa informan que uno de sus primeros fichajes será un seleccionado ecuatoriano.

Joel Ordóñez será nuevo jugador de la Juventus luego del Mundial, la ‘Vecchia Signora’ pagará 40 millones de euros. El defensor ecuatoriano estaba en planes también del Inter de Milán.

Para el campeón de Italia, Ordóñez no era la prioridad aunque había un fuerte interés. El Club Brujas está decidido a venderlo luego del Mundial considerando que su precio subirá.

Ordóñez ha venido sonando para otros gigantes de Europa como el PSG, Chelsea y el Inter de Milán. Sorpresivamente la Juventus avanzó rápido en las negociaciones con ambas partes.

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado ya un total de 37 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 4 goles en más de 2.980 minutos. El futbolista de 21 años tiene un nuevo valor de mercado de 33 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt.

Los millones que pedirían por Joel Ordóñez

En caso de una futura venta, Joel Ordóñez no dejaría de costar más de 40 millones al club que vaya decidido a ficharlo. Brujas no pondría fácil su salida, puesto que, también buscaría una venta en estos números y hasta más por su proyección y contrato que es hasta 2029.

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Joel Ordóñez – Selección Ecuador.

En resumen