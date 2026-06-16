¿Beccacece se va a Chile? Toda la verdad sobre la posible salida del DT de Ecuador

Cuentan toda la verdad sobre la posible salida de Beccacece a la Selección de Chile después del Mundial 2026.

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador, sin embargo, en esta jornada surgieron rumores sobre su posible salida a dirigir a Chile después del Mundial 2026. No obstante, ahora revelaron toda la verdad sobre esta aparente salida.

De acuerdo a la información de El Canal del Fútbol y otros medios de comunicación, no hay nada de cierto en una posible salida de Beccacece de Ecuador para irse a Chile. El entrenador está firme en su cargo y no se marcharía después del Mundial.

Es más, antes del partido ante Costa de Marfil, se reveló que la FEF ya estaba pensando en ofrecerle un nuevo contrato a Beccacece. No obstante, la renovación del DT por parte de FEF también depende exclusivamente de lo que pase en la Copa del Mundo.

Desde la interna de la FEF también se ha revelado que estos rumores apuntarían directamente a “intentos de desestabilizar” a la Selección de Ecuador ahora en el Mundial. Por lo cual, no los toman en serio y solo se concentran en lo que será este torneo.

Beccacece dirige a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

En Chile hay un importante interés en Sebastián Beccacece, porque el DT formó parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli que sacó campeón a Chile de la Copa América. Además, el técnico argentino ha demostrado una importante solvencia y perspectiva para su carrera.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcó 8 goles, empató 11 y perdió 2. El DT llegó a tener un invicto con ‘La Tri’ de 19 partidos, que se acabó el debut en el Mundial.

El sueldo de Beccacece en Ecuador

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de este año. Pero también el entrenador ahora mismo un salario de 2.4 millones por año. Este sueldo podría ser mejorado en su nuevo contrato o por cualquier nuevo equipo que lo busque.

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Datos clave:

Sebastián Beccacece está firme en su cargo y no dirigirá a Chile tras el Mundial.

está firme en su cargo y no dirigirá a Chile tras el Mundial. El director técnico argentino ha dirigido 21 partidos al frente de la Selección de Ecuador.

al frente de la Selección de Ecuador. Beccacece percibe un salario anual de 2.4 millones de dólares con el equipo ecuatoriano.