El ranking FIFA le sigue dando malas noticias a la Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

Noruega fue muy superior a Iraq en su debut en el Mundial 2026 y ahora el equipo también le acaba dando una pésima noticia a la Selección de Ecuador. El ranking FIFA se actualiza en tiempo real en esta Copa del Mundo y Ecuador no deja de caer.

La derrota contra Costa de Marfil abrió un problema muy importante para la Selección de Ecuador en este ranking FIFA. El equipo tricolor terminó perdiendo 27.75 puntos en esta clasificación y ya el fin de semana era 28 del mundo, ahora cae un lugar más.

La victoria de Noruega le dio 19.75 puntos en el ranking FIFA y eso hizo que escale hasta la posición número 27. El equipo de Odegaard y Haaland suma 1577.18 puntos y promete ser uno de los animadores de esta edición de la Copa del Mundo. Mientras que mandó a Ecuador al lugar 29.

Ecuador todavía podría perder más puestos en el ranking FIFA, de acuerdo a los siguientes resultados que se vayan dando en los partidos de Canadá, Panamá, Suecia y otros. ‘La Tri’ no sumaría muchos puntos si gana su siguiente partido ante Curazao.

El ranking FIFA de Ecuador. (Foto: GettyImages)

El Mundial comenzó con una importante expectativa para Ecuador de entrar en el top 20 del mundo, pero ahora mismo está más cerca de salir del top 30 si se dan otros resultados.

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¿Cuándo volverá a jugar Ecuador y qué canal pasará el partido?

La Selección de Ecuador volverá a las canchas el próximo sábado, 20 de junio de 2026. En este encuentro se medirá a Curazao que se ubica en el puesto 83 del ranking FIFA, desde las 19H00 y estos son los canales para ver el encuentro:

DSports y DGO

Disney+ Premium

Teleamazonas

Paramount+

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Ecuador perdió 27.75 puntos y bajó a la posición 28 del ranking FIFA, pero con la victoria de Noruega se ubica en el puesto 29.

perdió 27.75 puntos y bajó a la posición 28 del ranking FIFA, pero con la victoria de Noruega se ubica en el puesto 29. Noruega ascendió al puesto 27 del escalafón mundial tras vencer a Iraq.

ascendió al puesto 27 del escalafón mundial tras vencer a Iraq. La Selección de Ecuador enfrentará a Curazao el próximo sábado 20 de junio.