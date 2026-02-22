Sigue la polémica: U. Católica pedirá sanción a Emelec ¿cuál es el castigo?

Emelec y U. Católica no jugaron su partido correspondiente a la primera fecha de la LigaPro luego de que por motivo de seguridad haya sido reprogramado. Los ‘camaratas’ se presentaron al partido pero no es la única medida drástica que tomarán.

Desde la propia directiva revelan que U. Católica pedirá los tres puntos del partido por no presentación de Emelec. Pablo Ortiz, presidente de U. Católica, contó que irán hasta FIFA y CONMEBOL por el reclamo.

LigaPro acusó de problemas de seguridad contra la delegación de Emelec como motivo para suspender, el club ‘camarata’ mientras tanto acusa a que fue una ayuda de la institución ante las inhabilitaciones que tienen.

El abogado deportivo Celso Vásconez no hay bases legales para que U. Católica reclame los puntos ya que no hay programación de partido, ni hubo informes arbitrales. Sin los informes, no puede haber sanción al club.

Para mala suerte de la ‘Chatolei’, tanto en instancias FIFA, CONMEBOL y TAS, los informes oficiales son necesarios para algún tipo de reclamo. Emelec jugará su segundo partido con normalidad la próxima semana.

La respuesta de U. Católica ante el comunicado de LigaPro

U. Católica reveló que Emelec les extendió un pedido de diferir el partido precisamente por la situación administrativa financiera, lo cuál fue negado por el club ‘camarata’. Esto alimenta las dudas sobre si hay un motivo de seguridad detrás de la reprogramación.

U. Católica se presentó en el Estadio. Foto: Expreso – Extra.

Así mismo, en su comunicado señalaron que la Gobernación de Guayas no tiene jurisdicción para reprogramar eventos por motivos de seguridad fuera de su cantón, es decir esta vez correspondía a Pichincha.

