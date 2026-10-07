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¡Bombazo! Aston Villa quiere fichar a uno de los titulares de Emelec: ¿venta millonaria?

El gigante de la Premier League está siguiendo el fichaje de una estrella ecuatoriana que brilla en Emelec.

El jugador de Emelec que interesa al Aston Villa
© Imago/ Edit BVEl jugador de Emelec que interesa al Aston Villa

Emelec lleva varios años sin hacer una venta millonaria, después de lo que fue la transferencia de Joao Rojas a Monterrey en el 2022. Ahora, el club azul, estaría muy cerca de volver a recibir millones por una transferencia. El Aston Villa está tocando a su puerta.

De acuerdo a la revelación de Nicolás Ayala y Federación Postera, el Aston Villa está siguiendo muy de cerca a Luis Fragozo. El gran equipo de la Premier League incluso ya habría preguntado por condiciones del fichaje del joven talento ecuatoriano.

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Fragozo ha sonado para Europa con fuerza en los últimos años, y es que es uno de los talentos más importantes y emergentes del fútbol ecuatoriano. El actual jugador de Emelec ha sumado minutos como titular y también viene siendo variante en toda la temporada.

No solo la Premier League está siguiendo a Luis Fragozo. El joven jugador de Emelec también entró hace poco en planes de clubes de Alemania, de la MLS y hasta del mismo Ecuador. Por lo cual, se espera que su transferencia se concrete muy pronto.

Emelec podría vender a Fragozo en los siguientes meses. (Foto: Imago)

Emelec podría vender a Fragozo en los siguientes meses. (Foto: Imago)

En las próximas semanas podrían darse novedades con el fichaje de Fragozo por algún otro equipo. El joven talento ecuatoriano es uno de los futbolistas con más talento en la LigaPro y aunque puede ser vendido ahora, Emelec todavía lo podría disfrutar varios años, mientras no cumpla los 18 años.

¿Cuántos millones le dejaría Fragozo a Emelec?

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Si Fragozo es vendido, Emelec podría recibir más de 5 millones de dólares por su transferencia, puesto que, ahora mismo el joven talento tiene un valor de mercado de 3 millones de acuerdo a Transfermarkt. La cifra se podría elevar siempre y cuando el jugador siga siendo protagonista.

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En síntesis:

  • Aston Villa consultó condiciones para fichar a la joya de Emelec, Luis Fragozo.
  • Luis Fragozo tiene una valoración de mercado de 3 millones de dólares en Transfermarkt.
  • Emelec aspira a recibir más de 5 millones de dólares por su transferencia.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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