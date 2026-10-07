¡Bombazo! Aston Villa quiere fichar a uno de los titulares de Emelec: ¿venta millonaria?

El gigante de la Premier League está siguiendo el fichaje de una estrella ecuatoriana que brilla en Emelec.

Emelec lleva varios años sin hacer una venta millonaria, después de lo que fue la transferencia de Joao Rojas a Monterrey en el 2022. Ahora, el club azul, estaría muy cerca de volver a recibir millones por una transferencia. El Aston Villa está tocando a su puerta.

De acuerdo a la revelación de Nicolás Ayala y Federación Postera, el Aston Villa está siguiendo muy de cerca a Luis Fragozo. El gran equipo de la Premier League incluso ya habría preguntado por condiciones del fichaje del joven talento ecuatoriano.

Fragozo ha sonado para Europa con fuerza en los últimos años, y es que es uno de los talentos más importantes y emergentes del fútbol ecuatoriano. El actual jugador de Emelec ha sumado minutos como titular y también viene siendo variante en toda la temporada.

No solo la Premier League está siguiendo a Luis Fragozo. El joven jugador de Emelec también entró hace poco en planes de clubes de Alemania, de la MLS y hasta del mismo Ecuador. Por lo cual, se espera que su transferencia se concrete muy pronto.

Emelec podría vender a Fragozo en los siguientes meses. (Foto: Imago)

En las próximas semanas podrían darse novedades con el fichaje de Fragozo por algún otro equipo. El joven talento ecuatoriano es uno de los futbolistas con más talento en la LigaPro y aunque puede ser vendido ahora, Emelec todavía lo podría disfrutar varios años, mientras no cumpla los 18 años.

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¿Cuántos millones le dejaría Fragozo a Emelec?

Si Fragozo es vendido, Emelec podría recibir más de 5 millones de dólares por su transferencia, puesto que, ahora mismo el joven talento tiene un valor de mercado de 3 millones de acuerdo a Transfermarkt. La cifra se podría elevar siempre y cuando el jugador siga siendo protagonista.

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