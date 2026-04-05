Bombazo en LigaPro: Ponen a Jorge Fossati de regreso en el fútbol ecuatoriano

Uno de los grandes nombres que también hizo historia en el fútbol ecuatoriano a nivel internacional fue Jorge Fossati. El DT uruguayo fue campeón dos veces internacionalmente con Liga de Quito y ahora lo ponen de regreso en Ecuador.

Según el periodista Ufredo Borbor, Jorge Fossati tiene muchas opciones de ser el nuevo entrenador de Liga de Quito. Los ‘albos’ analizan la salida de Tiago Nunes ante los malos resultados aunque hay varios candidatos

Jorge Fossati ya conoce el fútbol ecuatoriano, de hecho su última experiencia en el país fue en el 2009 cuando ganó la Copa y Recopa Sudamericana con los ‘albos’.

Tras su paso por la U’, Jorge Fossati tuvo experiencias en varios países quedando campeón con Cerro Porteño de Paraguay, Universitario de Perú y eel Al Sadd de Qatar.

A nivel de selecciones, Fossati dirigió a la Selección de Qatar y a la Selección de Perú, con pasos irregulares. Dejó Universitario de Perú al término de la temporada pasada.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

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Jorge Fossati – campeón Recopa Sudamericana. Foto: Archivo El Universo.

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