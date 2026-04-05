Robert Arboleda es despedido del Sao Paulo y ya lo ponen en un grande de LigaPro

Robert Arboleda no es más jugador del Sao Paulo de Brasil, o al menos eso dijo el entrenador Roger Machado. El defensor ecuatoriano fue despedido del club y ya lo ponen en un grande de LigaPro.

Según medios de Quito, Liga de Quito aprovechará el viaje de Arboleda a Ecuador para hacer un contacto con miras a una propuesta. Los albos buscan a un defensor central con urgencia tras los constantes problemas defensivos del club y en horas recientes se sumó Barcelona como el interesado.

Robert Arboleda llevaba diez años en el Sao Paulo donde era titular y un referente histórico, sin embargo su último acto de indisciplina le habría costado su contrato. Arboleda tenía dos años más firmados con el gigante brasileño y no hay información sobre el motivo de su ausencia.

Pese al interés de Liga, Arboleda tendrá que aceptar una rebaja considerable de su salario ya que en Brasil cobra cerca de 60 mil dólares mensuales aunque ya hay información de que Gremio y clubes de Turquía y Arabia lo buscarían. Ya el año pasado antes de la renovación, lo sondearon desde Barcelona y Liga de Quito.

Con un historial de éxito en Brasil, lo más probable es que desde el propio Brasileirao también le extiendan una oferta. Con Sao Paulo ganó una Copa y Supercopa local, además de torneos estatales.

Las estadísticas de Robert Arboleda jugando en Brasil

Desde su llegada en julio de 2017, Robert Arboleda se pudo ganar un lugar en el once titular del tricolor y ahora es un fijo para todos los entrenadores que llegan a Sao Paulo. A lo largo de los últimos 8 años, el tricolor ha jugado más de 250 partidos, marcando 17 goles y dando 5 asistencias.

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Robert Arboleda era convocado con Ecuador hasta el 2025. Foto: Getty.

En resumen