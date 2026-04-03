¡Última hora! Tiago Nunes perdió contra Barcelona y los candidatos para reemplazarlo en Liga de Quito

Liga de Quito perdió contra Barcelona dando una imagen muy paupérrima en lo deportivo, y la salida de Tiago Nunes agarra más fuerza que nunca en las últimas horas. Ya hay varios nombres que podrían reemplazar al brasileño previo a la Copa Libertadores.

Si la directiva decide terminar el contrato de Nunes, Patricio Hurtado asumiría como entrenador interino. Miguel Ángel Ramírez, Luis Fernando Suárez son los nombres que sonaron antes de la llegada del brasileño.

Por su parte, esta semana desde Perú informaron que a Tiago Nunes lo buscaban desde Sporting Cristal. El club ‘Rimac’ quiere contar nuevamente con el DT que les dio el bronce en el torneo local.

Al ser consultados sobre el mal momento, la directiva encabezada por Isaac Álvarez declaró apoyo público al proceso de Nunes, señalando que no piensan aún en una salida.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central.

Barcelona ganó en Casa Blanca por segunda vez en la historia.

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En resumen