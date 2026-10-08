Bombazo: Figura de Liga de Quito se iría a Barcelona en el 2027

Figura de Liga de Quito dejaría el club para irse a Barcelona en el primer camisetazo de la temporada 2027.

Deyverson podría dejar Liga de Quito al finalizar su contrato en diciembre, pero su próximo destino podría generar una gran sorpresa en el fútbol ecuatoriano. El delantero brasileño tendría una posibilidad de continuar su carrera en otro de los grandes de la LigaPro, aunque todavía no existe nada confirmado.

El nombre que apareció en el radar es Barcelona SC, según información de la ‘Pepa’ Borbor, Deyverson estaría sonando como posible refuerzo del ‘Ídolo’ para 2027, en lo que representaría uno de los camisetazos más llamativos del próximo mercado de fichajes.

El atacante termina su contrato con Liga de Quito en diciembre y todo apunta a que no continuará en el club. Su salario sería uno de los principales obstáculos para una renovación, mientras que su producción goleadora tampoco habría convencido a la dirigencia para hacer un esfuerzo económico por mantenerlo.

La posibilidad de verlo en Barcelona, sin embargo, parece complicada. Deyverson tendría un salario cercano a los 40.000 dólares mensuales y el equipo guayaquileño tampoco tendría una necesidad urgente de sumar otro delantero si mantiene en su plantilla a Tomás Rodríguez y Darío Benedetto para la próxima temporada.

Además, el propio Deyverson tendría otro objetivo para 2027: regresar al fútbol brasileño. El atacante ya conoce ese mercado después de vestir las camisetas de Fortaleza, Atlético Mineiro y Palmeiras, por lo que un retorno a su país aparece como una alternativa que podría tomar fuerza una vez termine su vínculo con Liga.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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Liga de Quito – Deyverson.. Foto: Getty.

En resumen