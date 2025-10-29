Leonardo Campana cerró su primera temporada en el New England Revolution de la MLS y en análisis de lo hecho, habló sobre lo que será su siguiente temporada. El delantero reveló también dónde jugará previo al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

El delantero confirmó que seguirá en el club norteamericano para el próximo año, cumpliendo con normalidad su contrato. Había rumores de un posible cambio de club tras su gran año donde aprovechando la regularidad pudo marcar un buen número de goles.

En lo colectivo se quedaron fuera de los play offs, y así Campana se mostró autocrítico con lo que pueden ofrecer el siguiente año. “Tenemos que mejorar muchas cosas para el 2026”, dijo.

Leonardo Campana cumple su quinto año en el exterior tras haber estado en el Grasshopper de Suiza, el Famalicao de Portugal, el Wolverhampton de Inglaterra, y los norteamericanos Inter Miami y New England Revolution.

Leonardo Campana – Selección Ecuador, convocado desde el 2021.

Leonardo Campana es uno de los fijos en la Selección de Ecuador y Sebastián Beccacece ya declaró que iba a ser difícil que los delanteros del proceso queden fuera del torneo mundial.

Las estadísticas de Leonardo Campana esta temporada

Leonardo Campana anotó 7 goles y dio 1 asistencia en 24 partidos jugados, en el Inter Miami anotó 9 goles y 2 asistencias en 35 partidos en su última temporada. La diferencia es que ahora fue titular en la mayoría de los encuentros a lo largo de la temporada.

En resumen