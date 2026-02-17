¡Bombazo! Se confirma si Francisco Egas será o no candidato a presidente en la FEF ¿Sonríe Beccacece?

Francisco Egas llegó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en 2019 y desde entonces ya fue elegido en dos periodos diferentes. De ahí que, para esta nueva elección todo tipo de rumores surgieran. No obstante, ahora se confirma cuál será su decisión.

De acuerdo a la revelación de Paúl López, Francisco Egas sí se lanzará a una nueva elección para ser presidente de la FEF, y esto no impondría una “violación” de la ley. En Ecuador la legislación solo permite dos periodos para los dirigentes de federaciones y equipo deportivos.

No obstante, la candidatura de Egas se basaría en un cambio de estatus de la FEF en 2023, con lo cual, el candidato estaría buscando su segundo periodo, ya que el primero (el de 2019) formaría parte de la estructura anterior y esos estatus ya fueron reformados.

Desde el entorno del oficialismo de la FEF se confirmó que Egas cuenta con el apoyo de la CONMEBOL y de la FIFA para esta nueva candidatura. Por lo cual, ya sería un hecho que Egas buscaría otro periodo y esto lo cambia todo, sobre todo para Beccacece.

Con Francisco Egas, la Selección de Ecuador llegó a ya 2 mundiales, el de 2022 y ahora en 2026. Además, su continuidad haría que Sebastián Beccacece se pueda mantener en el cargo después del Mundial. Las otras listas buscarían a otro entrenador.

Los técnicos que ha llevado Francisco Egas a la Selección de Ecuador

Francisco Egas y su directorio han ido probando con diferentes nombres en el banquillo de la Selección de Ecuador. El directivo contrato a nombres como Jordy Cruyff, Gustavo Alfaro, Félix Sánchez y ahora Sebastián Beccacece, que tiene contrato hasta finales de 2026.

