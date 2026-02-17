Emelec vive una carrera contra el tiempo para poder “habilitar” a todo el equipo para el comienzo de la LigaPro, pero también para evitar una nueva sanción. El club jugará este fin de semana contra Universidad Católica y de momento, no tiene ni 15 jugadores inscritos.

La principal preocupación para los hinchas, es que Emelec aún tiene más de 9 sanciones en el portal de la FIFA. Si el club no las logra “limpiar” antes del fin de semana no podrá inscribir a nuevos jugadores. Por lo cual, los nuevos fichajes y renovaciones de contrato no podrán jugar.

El club tiene que pagar todas o llegar a acuerdos para que estas se “limpien” en el sistema y así el equipo pueda inscribir a sus nuevos jugadores. Por lo cual, si no se cumple el club también podrá ser suspendido previo al comienzo de la LigaPro con una nueva resta de puntos.

Ahora mismo el club tendría “habilitados” para jugar a poco más de 10 jugadores, entre futbolistas del primer plantel y juveniles. Ni los jugadores que renovaron su contrato pueden ser inscritos para jugar en esta temporada, puesto que, serían “nuevas contrataciones” al no ser inscritos en 2025.

Las sanciones de Emelec en el portal FIFA. (Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, se revela que Emelec ya ha negociado varias de estas deudas y algunas incluso se pagaron. Sin embargo, el sistema no se actualizaría. Son horas claves para el interventor del club y también para la nueva directiva de José Jiménez y Cristhian Noboa.

Los fichajes de Emelec para la temporada 2026

Con la nueva directiva, Emelec está muy activo en el mercado de fichajes y ya ha contratado a varios jugadores, entre los que se destaca: Estalin Segura, Miller Bolaños, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Mathias Carabali, Gonzalo Nápoli, Víctor Griffith, Francisco Pizzini. Estos son los jugadores que podrían ser inscritos si pagan en la FIFA.

¿A qué hora juega Emelec contra Universidad Católica?

El debut de Emelec en la LigaPro contra Universidad Católica en la altura de Quito será el día sábado, 21 de febrero de 2026. El encuentro comenzará desde las 19H00 y marcará el comienzo en la temporada para el ‘Bombillo’, tras dos años peleando descenso.

En síntesis