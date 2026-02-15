Ojo Beccacece: Titular de Ecuador enciende las alarmas por el Mundial

A poco más de cinco meses para el Mundial 2026 es importante que los jugadores de la Selección de Ecuador tengan rodaje, y uno de los titulares de la ‘Tricolor’ viene sin jugar. Los hinchas y cuerpo técnico de Ecuador encienden las alarmas.

Enner Valencia, titular en el ataque de la Selección de Ecuador, viene de casi tres meses seguidos sin jugar. El delantero ecuatoriano tuvo minutos con Pachuca el 20 de enero por última vez.

La posición de delanteros es la menos clara que tiene la ‘Tri’ con Kevin Rodríguez también sin un mes sin jugar. Esto le abre más las puertas a Jordy Caicedo, titular y goleador de Huracán.

Si Enner Valencia no encuentra regularidad, la Selección de Ecuador podría tener que quitarle su rol de titular. En LigaPro estaban pendientes ya que luego del Mundial tendría chances de llegar a Emelec.

No es el único titular cuyo rendimiento está bajo la lupa, en el lateral zurdo, Pervis Estupiñán cuenta menos en el AC Milan y no hay un reemplazante claro para el defensor.

El fixture oficial de Ecuador previo al Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

Enner Valencia – Selección Ecuador.

