Ojo Beccacece: Titular de Ecuador enciende las alarmas por el Mundial

La Selección de Ecuador tiene a uno de sus titulares preocupando a todos por su falta de minutos en toda la temporada.

Por Gustavo Dávila

Ojo Beccacece: Titular de Ecuador enciende las alarmas por el Mundial Foto: Getty
A poco más de cinco meses para el Mundial 2026 es importante que los jugadores de la Selección de Ecuador tengan rodaje, y uno de los titulares de la ‘Tricolor’ viene sin jugar. Los hinchas y cuerpo técnico de Ecuador encienden las alarmas.

Enner Valencia, titular en el ataque de la Selección de Ecuador, viene de casi tres meses seguidos sin jugar. El delantero ecuatoriano tuvo minutos con Pachuca el 20 de enero por última vez.

La posición de delanteros es la menos clara que tiene la ‘Tri’ con Kevin Rodríguez también sin un mes sin jugar. Esto le abre más las puertas a Jordy Caicedo, titular y goleador de Huracán.

Si Enner Valencia no encuentra regularidad, la Selección de Ecuador podría tener que quitarle su rol de titular. En LigaPro estaban pendientes ya que luego del Mundial tendría chances de llegar a Emelec.

No es el único titular cuyo rendimiento está bajo la lupa, en el lateral zurdo, Pervis Estupiñán cuenta menos en el AC Milan y no hay un reemplazante claro para el defensor.

El fixture oficial de Ecuador previo al Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

  • Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)
  • Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)
  • Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)
Lo quiso Liga de Quito y está cerca de ser nuevo delantero de Emelec

Lo quiso Liga de Quito y está cerca de ser nuevo delantero de Emelec

En resumen

  • Enner Valencia, delantero de la selección de Ecuador, suma casi tres meses sin actividad oficial.
  • El atacante ecuatoriano disputó sus últimos minutos con el Pachuca el 20 de enero.
  • Jordy Caicedo destaca como goleador en Huracán ante la falta de rodaje de otros delanteros.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
