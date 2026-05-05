Bruno Caicedo apenas se fue de Barcelona y ahora daría el salto a Europa

Bruno Caicedo lleva apenas una temporada en el Vancouver Whitecaps de la MLS y ahora el ex Barcelona daría el salto a una liga top de Europa.

No gozó de oportunidades en Barcelona y fue cedido al Orense, ahora Bruno Caicedo tendría la oportunidad de dar el salto a Europa. El delantero ecuatoriano se iría a una de las grandes ligas.

Bruno Caicedo estaría en planes del Stuttgart de Alemania para la siguiente temporada, el delantero lleva apenas seis meses en el Vancouver Whitecaps de la MLS y ya podría otra vez ser vendido.

El Stuttgart podría pagar cerca de 5 millones de dólares por Bruno Caicedo, más del doble del 1.8 millones que pagó el club canadiense a Barcelona. Caicedo también ha sido parte de la Selección de Ecuador como sparring en la mayor.

Bruno Caicedo dejó Barcelona por falta de oportunidades, las mismas que sí encontró en Orense de Machala. En Orense jugó 31 partidos en primera división y anotó tres goles.

En Vancouver Whitecaps lleva dos goles y dos asistencias en 5 partidos, y en la Selección de Ecuador sub 20 acumula 6 encuentros. Caicedo tiene contrato vigente por tres años más.

Las polémicas declaraciones de Bruno Caicedo a Barcelona

Bruno Caicedo se hizo viral hace unas semanas cuando, mientras estaba cedido en Orense dijo: “Muchos sabemos que Barcelona SC, con todo respeto, no es un club que le da posibilidades a los jóvenes para conseguir algo“, finalizó.

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Bruno Caicedo – Vancouver Whitecaps.

En resumen