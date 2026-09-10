Todo Ecuador sorprendido: Chelsea pondría esta condición para prestar a Kendry Páez

Kendry Páez no ha conseguido los resultados esperados en su carrera y ahora el jugador ecuatoriano tendrá que jugar en el equipo Sub-21. No obstante, la posibilidad de un nuevo préstamo no ha quedado descartada, aunque el Chelsea tiene ciertas condiciones.

Según revelan desde Inglaterra, Chelsea quiere ceder a Kendry Páez en enero, pero en esta ocasión no quiere hacerlo a ningún equipo de Sudamérica como pasó con River Plate. El club buscaría mandar al ecuatoriano a una de las 5 grandes Ligas de Europa.

Por lo cual, si Kendry Páez vuelve a salir a préstamo en el ms de enero, el futuro del jugador ecuatoriano estaría en España, Alemania, Francia, e Italia. Inglaterra es la otra gran Liga, pero se ve poco probable que Chelsea lo ceda a otro equipo de la Premier. No obstante, si no juega se ve poco probable cederlo a un equipo de estas grandes Ligas y se complica su futuro.

Páez no ha podido mostrar el nivel esperado en este año y el jugador ecuatoriano poco a poco se va apagando como esa gran promesa que podía ser en el futuro del fútbol mundial. En su mejor momento, el ecuatoriano llegó a ser comparado con Lamine Yamal.

Kendry Páez estuvo en el Mundial 2026 con Ecuador. (Foto: GettyImages)

El futuro de Páez ahora mismo es una gran incertidumbre, puesto que, el jugador ecuatoriano ya fue descartado públicamente por el Chelsea, mientras que no se puede acoplar a ningún equipo. En la Selección de Ecuador también sería duda su presencia.

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Los equipos que buscaron a Kendry Páez

Una vez que el futuro de Kendry Páez en River Plate quedó definido, el ecuatoriano empezó a sonar para diferentes equipos. El volante tricolor estuvo en planes de equipos como Trabzonspor, Mechelen, Blackburn, entre otros, pero ninguno convenció.

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