Liga de Quito

Campeón de Sudamericana con Independiente del Valle sería nuevo refuerzo de Liga de Quito

Liga de Quito busca refuerzos para el 2026 y ahora en redes sociales ponen como rumor a un campeón de Sudamericana de Independiente del Valle.

Por Gustavo Dávila

Campeón de Sudamericana con Independiente del Valle sería nuevo refuerzo de Liga de Quito.
La temporada 2025 está por acabarse en Ecuador y empiezan los rumores de mercado, en esta ocasión ponen a un campeón de Copa Sudamericana de Independiente del Valle en planes de Liga de Quito para el 2026.

Medios de Quito han hecho eco del rumor que Luis Segovia, sería una de las opciones que maneja Liga en su urgente búsqueda por un nuevo defensa central. El ecuatoriano ya ha estado en planes de los ‘albos’ la temporada pasada según otros portales.

Luis Segovia se encuentra en el Club de Regatas de Brasil pero estaría abierto a dejar la Serie B de dicho país para volver a uno de los grandes de LigaPro el próximo año.

Esta temporada, Luis Segovia se afianzó jugando 32 partidos, casi el triple de lo que jugó la temporada anterior. En Brasil tuvo un breve paso por Botafogo jugando 10 partidos en 2 temporadas.

Con Independiente del Valle jugó 150 partidos, ganó 2 Copa Sudamericana, 1 LigaPro y una Copa Ecuador. En la Selección de Ecuador fue convocado un par de ocasiones pero solo llegó a tener 1 partido en cancha.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Luis Segovia – Independiente del Valle.

En resumen

  • El campeón de Sudamericana Luis Segovia está en planes de Liga de Quito como defensa central para 2026.
  • Actualmente, Luis Segovia juega en el Club de Regatas de Brasil, en la Serie B de dicho país.
  • Luis Segovia jugó 150 partidos con Independiente del Valle, ganando dos Copa Sudamericana.
