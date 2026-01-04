Vale 2 millones de dólares y Liga de Quito preguntó por él para el 2026

Liga de Quito podría buscar con urgencia un nuevo delantero para el 2026, y es que no solo que Tiago Nunes había pedido otro jugador de características distintas, si no que tanto Estrada como Medina podrían salir. El club ‘albo’ consultó por un delantero valorado en varios millones de dólares.

Liga de Quito consultó por Nicolás López, delantero goleador de Nacional de Uruguay, sin embargo quedó descartado. Según el periodista Sebastián Aconda, su club pidió más de 1 millón de dólares y con eso Liga se bajó de la pelea.

López fue pedido por Tiago Nunes pero ahora ante ese precio tendrán que buscar otras opciones, otros candidatos que han sonado son Octavio Rivero de Barcelona, Tomás Molina de Argentino Juniors entre otros.

Michael Estrada y Jeison Medina podrían dejar Liga por distintos motivos, el primero estaría inconforme con la cantidad de minutos que tiene, mientras que el segundo está en planes de Junior de Barranquilla.

Pese a los ingresos por Copa Libertadores y algunas ventas millonarias, Liga de Quito mantendrá un presupuesto similar en refuerzos pero aún no ha hecho oficial alguno.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

