Liga de Quito va por un delantero y hay cuatro opciones para el 2026

En Liga de Quito tampoco están convencidos por el nivel goleador de Michael Estrada y Jeison Medina, es por esto que los ‘albos’ buscarían un nuevo delantero. En redes sociales y medios ya señalan cuáles serían los candidatos para llegar al actual bicampeón de LigaPro.

El primero es Djorkaeff Reasco, viviendo un gran presente en El Nacional desde su entorno declararon que lo ofrecerán a Liga a final de año. El segundo es un viejo conocido, nuevamente los hinchas piden a Luis Amarilla de regreso al equipo.

Sonó hace meses como un posible cedido, y Gonzalo Mastriani estaría en la órbita de Liga. El uruguayo ex Barcelona podría salir a préstamo desde Botafogo de Brasil.

Finalmente, el ecuatoriano Ronnie Carrillo vive un presente irregular en ligas inferiores de Brasil y ahora sí podría regresar a Liga. El ex El Nacional rechazó a la U para irse a Europa.

Luis Amarilla – Liga de Quito.

Michael Estrada tendría ofertas del exterior y Jeison Medina fue comprado por la U pero apenas ha anotado 3 goles en 18 partidos jugados para el colombiano.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.