No tuvo el mejor paso por Barcelona SC, sin embargo, Carlos Garcés reclamó una importante deuda contra el equipo amarillo, y hoy tras varias audiencias y largas, el delantero obtuvo la razón. Por lo cual, deben pagar una importante cantidad de dinero al jugador.

Tras su paso en 2022 y 2023, Carlos Garcés reclamó pagos de salarios y primas que el club no le pudo cumplir. Por lo cual, el jugador demandó y ahora ganó. En 2024, desde Barcelona SC habían revelado que la deuda ascendía a los 600 mil dólares.

El equipo pagó una cantidad, pero no pudo cumplir con más, por lo cual, ahora por decisión de los tribunales deberá pagar más de 400 mil dólares al delantero que milita en el fútbol peruano. Garcés no dejó el mejor recuerdo en los aficionados del ‘Ídolo’.

En su último año, acabó fallando un penal contra América Mineiro que le costó la eliminación de la Copa Libertadores y en ese momento la imposibilidad de ganar más de 3 millones para el club. Desde entonces, es uno de los más criticados por los aficionados.

Carlos Garcés pasó por Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Cuando llegó a Barcelona SC, lo hizo como uno de los mejores delanteros del fútbol ecuatoriano y era uno de los preferidos de Fabián Bustos, que dirigía a los amarillos. Al final su paso fue desapercibido y no pudo destacar como lo venía haciendo en Delfín.

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Los números de Carlos Garcés en Barcelona SC

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Con la camiseta de Barcelona SC, Carlos Garcés pudo jugar un total de 68 partidos entre todas las competencias. Por lo cual, el delantero acabó marcando apenas 12 goles y dio 9 asistencias. Sin embargo, quedó muy lejos de los números esperados.

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En síntesis:

Barcelona SC deberá pagar más de 400 mil dólares a Carlos Garcés tras perder una demanda por salarios y primas pendientes de las temporadas 2022 y 2023.

deberá pagar más de a tras perder una demanda por salarios y primas pendientes de las temporadas 2022 y 2023. El delantero, que actualmente milita en el fútbol peruano, reclamaba inicialmente una cifra cercana a los 600 mil dólares antes de la resolución de los tribunales.

antes de la resolución de los tribunales. Garcés cerró su ciclo en el club con apenas 12 goles en 68 partidos, siendo recordado por la afición debido al penal fallado ante América Mineiro en la Copa Libertadores.

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