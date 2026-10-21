Carlos Gruezo rechazó a los grandes de LigaPro por sorpresivo equipo

El volante ecuatoriano Carlos Gruezo recibió las ofertas de grandes de LigaPro pero decidió irse a otro equipo del exterior.

Carlos Gruezo recibió ofertas de varios equipos para la temporada 2027, incluidos clubes importantes de Ecuador, pero habría elegido seguir en el exterior. El mediocampista ecuatoriano cerrará un año sin regularidad con nuevo club.

Según informó Mr. Offsider, Carlos Gruezo jugará en Universitario de Deportes de Perú, El volante encontraría club después de aproximadamente dos meses desde su salida de Santos Laguna de México, donde no logró tener la continuidad esperada.

La llegada del ecuatoriano, en condición de agente libre, habría sido solicitada por Fabián Bustos, entrenador de Universitario y exdirector técnico de Barcelona SC. El argentino conoce el fútbol ecuatoriano y se enfrentó a Gruezo durante su etapa en el país.

Entre los equipos que habrían sondeado al futbolista aparecen Liga de Quito, Junior de Barranquilla y un club de la MLS. Pese a contar con distintas alternativas, Gruezo se habría decantado por el conjunto crema, donde será titular.

Si se incorpora a Universitario en enero de 2027, podría llegar a completar cerca de diez meses con muy poca actividad competitiva, en tema salarial ganaría más de 30 mil dólares al mes.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

Publicidad