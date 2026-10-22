¿Macará o Barcelona SC? El equipo que está más cerca de contratar a Guillermo Sanguinetti

Guillermo Sanguinetti es uno de los mejores entrenadores de la temporada 2026 en Ecuador. Con Macará está peleando por ser el subcampeón de la LigaPro y meterse a la Copa Libertadores. Ante este buen nivel, Barcelona SC se interesó en él, pero ya se supo cuál es el equipo más cercano a firmarlo.

Con Macará buscando su renovación y con Barcelona SC atento a su futuro, se reveló que Guillermo Sanguinetti es prioridad para el equipo de Ambato. Además, el club celeste también tendría la preferencia del DT para cualquier nueva oferta.

En este contexto, el ‘Topo’ también salió a dar la cara y comentó que ahora solo está centrado en los próximos partidos de su club y también aclaró que está “contento” en Macará. Por lo cual, su llega al Astillero ahora mismo se ve poco probable.

Las próximas semanas determinarán si Sanguinetti se queda en Macará o da el salto a Barcelona SC. Además, el ‘Ídolo’ se seguirá moviendo en el mercado de entrenadores, aunque todavía no se descarta que Trobbiani tenga alguna chance de quedarse.

Sanguinetti se quedaría en Macará. (Foto: GettyImages)

Macará lleva una gran temporada en este 2026, el equipo ambateño se metió a pelear por los primeros lugares y ahora mismo es candidato a jugar la Copa Libertadores 2027 de manera directa. Por lo cual, esto también es un atractivo para cualquier trabajador del club.

Publicidad

Los técnicos que busca Barcelona SC para 2027

De momento, para nuevo DT de Barcelona SC han sonado técnicos como Rubén Darío Insúa y Guillermo Sanguinetti. La idea del club es salir de la mala racha que viene arrastrando desde 2024 donde ha cambiado de entrenador en varias ocasiones.

Encuesta¿Si fueras Sanguinetti, qué equipo eliges? ¿Si fueras Sanguinetti, qué equipo eliges? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: