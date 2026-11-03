Emelec ya tiene una decisión para el futuro de traer o no a Sebastián Rodríguez.

El nombre de Sebastián Rodríguez siempre estará relacionado a Emelec y siempre será un jugador a tomar en cuenta por el ‘Bombillo’, por su importante pasado con la camiseta azul. En las últimas horas, de nuevo el volante sonó para un regreso a la LigaPro.

Según la revelación de Joaquín Saavedra en Al Toque, el volante uruguayo Sebastián Rodríguez ahora mismo está descartado para jugar en Emelec en la siguiente temporada. El volante no estaría en planes de la directiva que estaría buscando otros jugadores.

Obviamente el actual nivel de Sebastián Rodríguez está muy lejos de aquel que demostró en el mismo Emelec hace pocos años. No obstante, es un jugador que dejó una importante huella en la LigaPro y es por eso que vuelve a sonar con fuerza.

Ahora mismo Sebastián Rodríguez está jugando en Danubio de Uruguay, y el volante ya para el torneo clausura perdió bastante regularidad, es más en el último partido del club apenas pudo estar en cancha cerca de 8 minutos y no es que viene de lesiones.

Emelec descartó a Sebastián Rodríguez para 2027. (Foto: GettyImages)

Aunque Emelec lo descarta en este momento, no es del todo incierto que el jugador pueda volver a la LigaPro. Termina contrato en Uruguay a finales de 2026, y lo más seguro es que varios equipos del fútbol ecuatoriano se animen a hacer una oferta por él.

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Los números de Sebastián Rodríguez con Emelec

Con la camiseta de Emelec en 3 temporadas, Sebastián Rodríguez llegó a jugar un total de 106 partidos entre todas las competencias. Marcó 27 goles y dio 14 asistencias. No pudo ganar ningún campeonato, pero fue bajo su titularidad cuando el ‘Bombillo’ jugó su última final, en 2021.

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