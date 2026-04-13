¿Celebra un gol ante Boca? La contundente respuesta de Darío Benedetto

El ‘Pipa’ Benedetto volverá a la que una vez fue su casa y en la que acabó marcando varios goles importantes en su carrera. El jugador, ahora en Barcelona SC, se enfrentará a Boca Juniors y aclaró qué pasará si le logra marcar un gol al equipo argentino.

En una entrevista previo al partido contra Boca Juniors, Benedetto reconoció que no le celebrará un gol. Aunque si defiende la camiseta de Barcelona SC a “muerte”. El ‘Pipa’ todavía no ha podido marcar un gol oficial en este torneo con los amarillos.

“No festejaré si hago un gol, soy hincha de Boca. Obviamente estoy defendiendo la camiseta del Barcelona y lo haré a muerte, pero le tengo mucho respeto a Boca”, comentó el ‘Pipa’ en Primicias sobre la chance de poder celebrar un gol en este torneo ante los argentinos.

Benedetto todavía no ha podido celebrar a nivel internacional, pero en LigaPro, el delantero argentino ya ha marcado una importante diferencia. No solo con los goles, sino también a través de las asistencias como lo hizo en el último partido ante Leones.

Barcelona SC necesita sumar puntos en Argentina, debido a que, si Boca y Cruzeiro logran sus respectivas victorias en esta segunda fecha, ya le sacarán 6 puntos a los ecuatorianos y estarían casi clasificados a la siguiente ronda del torneo CONMEBOL.

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Las estadísticas de Benedetto defendiendo a Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Darío Benedetto lleva ya un total de 12 encuentros, entre LigaPro y Copa Libertadores. El ‘Pipa’ lleva 3 goles y 1 asistencia en poco más de 700 minutos en cancha. En la visita a La Bombonera, los amarillos necesitan de él.

¿Qué canal pasa el Boca vs Barcelona SC?

El partido de Barcelona SC contra Boca Juniors en Argentina comenzará desde las 19H00 de este martes, 14 de abril de 2026. El encuentro se podrá ver por la señal de ESPN y también por los planes de Disney+.

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En síntesis:

Darío Benedetto suma 3 goles y 1 asistencia en 12 partidos con Barcelona SC y no le celebrará un gol a Boca.

suma y en 12 partidos con Barcelona SC y no le celebrará un gol a Boca. El partido contra Boca Juniors iniciará a las 19H00 este martes 14 de abril .

iniciará a las este martes . La transmisión del encuentro será por las señales de ESPN y Disney+.