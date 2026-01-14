César Farías aún no llega a Ecuador para asumir oficialmente como DT de Barcelona SC. El entrenador ya hizo varios pedidos de jugadores para la siguiente temporada. Sin embargo, ahora se confirmó que los amarillos no podrán cumplir con algunos de estos nombres.

Uno de los jugadores que más interesaba a César Farías, y que lo tuvo en Aucas cuando fue DT de la LigaPro, fue Rómulo Otero. El venezolano gustaba mucho para llegar al ‘Ídolo’, sin embargo, en este momento ha quedado descartado para los amarillos.

Entonces, Barcelona SC no cumple con lo que su DT quería para la mitad de la cancha. Temas económicos y otros más habrían complicado la llegada del creativo venezolano. Ahora en esa posición, el técnico contará con jugadores como Joaquín Valiente.

Rómulo Otero está jugando en Uruguay con Nacional, donde tiene contrato hasta finales de 2026. El venezolano también tiene un salario muy elevado y esto no puede ser cubierto por el equipo ecuatoriano. El club está pasando una temporada de “austeridad” en el mercado en este momento.

Hasta el momento, Barcelona SC realiza una oficialización de sus fichajes para 2026. El club está esperando que llegue César Farías, presentarlo, y posteriormente anunciar a sus nuevos jugadores, algunos ya están haciendo la pretemporada en el equipo.

¿Por qué César Farías no llega a Ecuador a dirigir a Barcelona SC?

César Farías aún no llega a Barcelona SC para la temporada 2026 porque el entrenador primero tiene que “sanear” varios temas legales, ya que en Ecuador se pide visa de trabajo a los ciudadanos venezolanos. Esto es el algo que el DT aún estaría tramitando para volver.

