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Kendry Páez

No se vio en TV: Todo lo que Coudet le dijo a Kendry Páez en el partido de River Plate

El 'Chacho' quiere sacar lo mejor de Kendry Páez y esta conversación lo representa.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Todo lo que Coudet le acabó diciendo a Kendry Páez durante el partido de River.
© GettyImages/ Edit BVTodo lo que Coudet le acabó diciendo a Kendry Páez durante el partido de River.

El ‘Chacho’ Coudet, DT de River Plate, demostró tener la máxima confianza en Kendry Páez y en sus dos primeros partidos como DT del equipo ‘Millonario’, el entrenador decidió darle minutos como titular. El DT confía en que Páez le dará el juego que le venía haciendo falta.

En medio del partido entre Sarmiento y River Plate se dio una imagen muy curiosa, previo al gol del equipo local, donde Coudet llamó a Páez para hablarle de cerca. El DT se vio muy intenso en sus indicaciones, mientras que al ecuatoriano se lo notó muy atento.

Coudet lo tenía muy cerca a Kendry Páez y le dio varias indicaciones al ecuatoriano para que este pueda rendir en cancha. El estratega quería que su jugador sea el mejor y el que abra los caminos para el gol, como finalmente acabó pasando.

Por otro lado, Kendry tuvo que dejar la cancha para el comienzo del segundo tiempo, por una molestia en su rodilla. El ecuatoriano está volviendo a tener un nivel intenso que antes no tenía, y que llevaba meses sin aparecer por su bajo nivel en Europa.

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El DT estuvo todo el primer tiempo pidiéndole a Kendry Páez que encare y que vaya para el frente a buscar el gol o asistir. El DT incluso se molestó en una jugada que Páez optó por un centro y no decidió ir con todo a contra el defensa para atacarlo.

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En su primera temporada con River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 5 partidos, donde lleva más de 200 minutos. El tricolor solo pudo completar 90 minutos en el anterior encuentro ante Huracán. El volante ecuatoriano fue el ‘Bombazo’ del mercado de River.

¿Está lesionado de gravedad Kendry Páez?

Aunque no pudo jugar el segundo tiempo, Kendry Páez no tiene una lesión grave en su rodilla. El ecuatoriano más bien fue reemplazado solo por precaución y no debería tener ningún problema en regresar a la cancha en las próximas semanas y en ser convocado por la Selección de Ecuador.

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¿Cómo le irá a Kendry Páez con el 'Chacho' Coudet?

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En síntesis:

  • Kendry Páez fue titular en los dos primeros partidos dirigidos por el entrenador Coudet.
  • El futbolista Kendry Páez suma 5 partidos y más de 200 minutos con River Plate.
  • Coudet le dio varias indicaciones a Páez durante el primer tiempo en el partido de River.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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